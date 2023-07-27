السهلاوي يستقيل من «تنفيذي غرب آسيا»

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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علمت «البيان» أن يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة واللاعب الدولي الأسبق، قدّم استقالته من عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، خلال الأيام الماضية، واعتذر عن تقلّد أي مناصب إدارية بلجان الاتحاد.

يذكر أن يوسف حسين السهلاوي قد انتخب بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا في الانتخابات التي جرت في يناير من العام الحالي نظراً لخبرته الكبيرة كلاعب دولي ونائب رئيس اتحاد الكرة، كما ابتعد السهلاوي عن الترشيحات الحالية لمجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

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