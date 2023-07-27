كلباء يواجه الطائي السعودي اليوم

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، فريق الطائي السعودي اليوم، في ثالث تجارب «النمور» بمعسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، الذي يستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق في مباراة اليوم، ظهور اللاعب مهدي قائدي، الذي انضم إلى صفوف الفريق مؤخراً، قادماً بنظام الإعارة من نادي شباب الأهلي.

وكان فريق اتحاد كلباء فاز في الودية الأولى على لجوتومير السلوفيني بهاتريك فهد باروت، ثم تعادل أمام فريق بيلتينيسي السلوفيني 3-3 في مباراته الودية الثانية.

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