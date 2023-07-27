16 هدفاً للجزيرة في رابع مبارياته الودية بألمانيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق الجزيرة الفوز على تي إس في موسبرغ الألماني، بنتيجة قياسية، بلغت 16 - 0، في رابع مبارياته الودية خلال معسكره التحضيري بألمانيا، في نتيجة تعتبر الأعلى خلال المواجهات الودية.

وتبادل أحراز الأهداف التي جاءت على مدار الشوطين، بواقع 8 أهداف في كل شوط: أحمد العطاس، أحمد فوزي «3 أهداف»، عبد الله العطاس، نيسكينز كيبانو، برونو كونسيساو «هدفان»، خلفان مبارك، أليخاندرو بوزيلو، ريتشارد أوكونور «هدف»، إضافة إلى هدف عكسي أحرزه المدافع في مرماه عن طريق الخطأ، خلال المواجهة التي شهدت العديد من التعديلات في صفوف «فخر أبوظبي» خلال شوطي اللعب.

وقلل أحمد العطاس مهاجم الجزيرة، الذي أحرز «هاتريك» في اللقاء، من نتيجة الفوز الكبير والرقم القياسي من الأهداف الذي حقق به فريقه الفوز، وقال إن النتيجة في المباراة الودية تعتبر غير مهمة، وأن الأهم في التوقيت الحالي، استيعاب خطة المدرب، وتنفيذها خلال المواجهات الودية، تحضيراً للموسم الجديد.

توزيع الفرص

وأشار العطاس إلى أن الجهاز الفني عمل على إعطاء فرصة المشاركة لمجموعة كبيرة من اللاعبين، وأن ذلك الهدف من الوديات، التي ظل الفريق يخوضها خلال فترة المعسكر السابقة، وأضاف: ما زلنا في مرحلة التحضير، ونحتاج إلى تطوير معدل اللياقة البدنية بمستوى أعلى، وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة، ونحن قادرون على الوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية البدنية والفنية، قبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية، حتى نحقق النتائج التي نتطلع إليها.

ويواصل الجزيرة تحضيراته خلال الأيام المقبلة في معسكر ألمانيا، ويخوض تجربة ودية خامسة قبل العودة إلى أبوظبي بدون اللاعبين الدوليين الذين ينضمون إلى المنتخبين الأول والأولمبي، ليواصل الفريق المرحلة الثالثة الأخيرة من الإعداد في أبوظبي، والتي تتضمن عدداً من المباريات الودية التي تسبق مواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يوم 19 أغسطس المقبل.

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