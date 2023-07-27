روح معنوية عالية للاعبي شباب الأهلي في معسكر صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي مرانه اليومي بمعسكر صربيا، الذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، وسط معنويات عالية من اللاعبين، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بعد أن خاض خلال الأيام الماضية 3 مباريات ودية، ظهر خلالها لاعبو الفريق بمستوى طيب، فتعادل مع فريق عيروني طبريا بهدف، وخسر أمام أوسيك الكرواتي، بهدفين دون مقابل، وحقق الفرسان الفوز في أولى مبارياته أمام فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، للتعرف على لاعبي الفريق ومعرفية مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة، التي ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

لقاء ودي

ومن المقرر أن يخوض الفريق، خلال الفترة المقبلة مباراة ودية أخرى، وستكون تلك المباريات بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى البلاد، في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى، التي ستقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل على استاد راشد بن سعيد.

ظهور مشرف

ويهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد، وستكون فترة المعسكر فرصة أمام الجهاز الفني الجديد، للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم، قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الوحدات في البطولة الآسيوية، حيث يخوض الفريق تحدي البطولة الآسيوية، والسعي للدفاع عن لقبة بدوري المحترفين.

تجديد تعاقد

وأعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تجديد تعاقدها مع مدافع الفريق الأول سعيد سليمان، بالشراكة مع تعاونية الاتحاد، متمنية له التوفيق في مسيرته مع الفرسان، خلال الفترة المقبلة.

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