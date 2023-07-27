معسكر العين يجذب الصحف الإسبانية

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

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اهتمت الصحف الإسبانية بمعسكر العين، الذي يقيمه الفريق حالياً في إسبانيا، وعمدت لتغطية أخبار إعداده، وتحدثت إلى عضو لجنة تسيير شؤون شركة الكرة العيناوية، والمدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، وأفردت صحيفة «ماركا الإسبانية» صفحة كاملة لتغطية معسكر «الزعيم»، وجاء في عنوان تغطيتها (العين الإماراتي يختار إسبانيا لتجهيز الفريق)، وأشارت إلى أن العين هو أول نادٍ خليجي يصل لنهائي كأس العالم للأندية.

وأجرى الإعلامي الإسباني، خوان كاسترو، لقاء مع محمد عبيد حماد، أعرب خلاله الأخير، عن ارتياحه للخدمات المميزة، التي حظيت بها بعثة فريق العين، خلال معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، وامتدح اهتمام مسؤولي مدينتي مورسيا ولانوسيا بالفريق، وحرصهم على توفير الأسباب لإنجاح المعسكر، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

برنامج الإعداد

وقال حماد رداً على سؤال حول البرنامج الإعدادي للعين: المباريات الودية تأتي بناء على طلب الجهاز الفني، بقيادة المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، إذ استهل الفريق مبارياته بمواجهة كوتيلاس، والثانية خاضها أمام ديبورتيفو مورسيا، وفي الأخيرة شارك كل لاعب في المباراة لمدة ساعة كاملة، ومن المقرر أن يختتم العين مبارياته الودية بمواجهتين يوم غد أمام فريقي لا نوسيا، وإنتر سيتي، الأولى سيؤديها في الفترة الصباحية، والثانية ستكون في مساء اليوم نفسه وسيشارك كل لاعب في المباراتين بواقع 80 دقيقة اتساقاً مع رؤية المدرب، والبرنامج الإعدادي الخاص بمشاركة اللاعبين في المواجهات الودية.

العين والبطولات

بدوره، قال المدرب الهولندي ألفريد شرودر في حواره مع «ماركا»: إن العين دائماً ما يتنافس على كل البطولات، وأهداف الفريق واضحة في كل موسم، لذلك أتطلع إلى تحقيق البطولات مع هذا النادي الكبير، بيد أننا بحاجة لهذا المعسكر التحضيري، للقيام بالمزيد من الحصص التدريبية القوية، ولعب مباريات جيدة.

وأكمل: نقوم بتنفيذ جرعات تدريبية مكثفة، كالتي كنت أحرص على تنفيذها في أوروبا، وأداء لاعبي العين جيد للغاية، والواقع يؤكد أننا نسعى للفوز بالعديد من الألقاب، غير أننا ندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة، وفي عالم كرة القدم كل شيء وارد، لذلك يجب علينا العمل من أسبوع لآخر، وهذا هو الأهم، وفي نهاية الموسم سنرى ما نستطيع الفوز به من الألقاب.

ملف التعاقدات

وعما إذا كان في نيته التعاقد مع لاعب إسباني قال: في الوقت الحالي لا أعتقد أننا سنتعاقد مع أي لاعب أجنبي، لأننا فعلياً أغلقنا ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، ولكن في الموسم المقبل ربما تكون الإجابة نعم، وهناك دائماً إمكانية للتعاقد مع لاعب إسباني، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن فريقنا مكتمل الصفوف تقريباً.

اهتمام رسمي

في الغضون، استقبل محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، على هامش الحصة التدريبية، والتي شهدها استاد نادي لا نوسيا الإسباني، عمدة بلدية لا نوسيا، برنابي كانو، والذي حرص على تفقد أوضاع بعثة العين في المدينة، وذلك بحضور عبدالله علي، مشرف الفريق وأحمد الشامسي، مدير الفريق، وأعرب حماد عن بالغ شكره وتقديره لاهتمام مسؤولي المدينة ببعثة العين، وحرصهم على توفير أسباب الراحة من أجل الخروج من المعسكر بالمكاسب المرجوة.

ومن جانبه، أكد برنابي كانو جاهزية البلدية لاستقبال «الزعيم»، في كل معسكراته الصيفية، وتوفير كل المتطلبات، التي تعزز من نجاحات الفريق، متمنياً في الوقت نفسه أن يحقق العين أهدافه في الموسم الجديد.

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