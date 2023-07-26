منتخب الإمارات يستعد للتجمع الأول تحت قيادة بينتو

المصدر: وام

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أنهى البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، زياراته لعدد من معسكرات الأندية الخارجية المقامة حالياً في أوروبا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وجاءت زيارات بينتو لمعسكرات أندية دوري أدنوك للمحترفين في أوروبا تحضيرا للتجمع الأول للمنتخب الوطني، المقرر بالنمسا من 28 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، بمشاركة 26 لاعباً، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي بداية المعسكر بعد غد عقب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والتي تجرى غدا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويترقبها منتخب الإمارات أيضا للتعرف على ارتباطاته في السنوات المقبلة.

والمعسكر هو الأول للمنتخب بقيادة بينتو، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مطلع الشهر الجاري.

وأكد ياسر سالم، مدير المنتخب، أن بينتو زار بالفعل عددا من معسكرات الأندية في جولته الأوروبية، وحرص على لقاء اللاعبين والمدربين، والتأسيس لمرحلة مقبلة ستشهد تواصلا مستمراً بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية للأندية.

وقال: "حرص بينتو خلال جولته على تأكيد أن التجمع الأول مرحلة تعارف بين الجهاز الفني واللاعبين، وأن الباب مفتوح لجميع اللاعبين للانضمام إلى تجمع المنتخب الثاني في فترة التوقف الدولي، من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبلين".

ويستعد المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأيضا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بالدوحة مطلع العام المقبل.

وأوضح مدير المنتخب أن اللاعبين المختارين للانضمام إلى التجمع الأول للمنتخب سيتوافدون على النمسا خلال الساعات المقبلة لبدء المعسكر صباح يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب سيتوجه من الإمارات إلى النمسا غداً الخميس استعدادا أيضا لانطلاق المعسكر.

وتجرى غداً الخميس، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ويستهل منتخب الإمارات، مشواره في التصفيات المشتركة من الدور الثاني، مع 27 منتخباً تأهلت بصورة مباشرة، بفضل تصنيف يوليو الحالي الذي احتل فيه المركز التاسع آسيوياً.

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