خورفكان يضم محمد خلفان وتامبورا

المصدر: (دبي-علي الظاهري)

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تعاقدت شركة كرة القدم في نادي خورفكان مع اللاعب محمد خلفان قادماً بنظام الإعارة من نادي العين والذي لعب معاراً إلى البطائح في الموسم الماضي، كما تعاقدت إدارة «النسور» مع اللاعب المالي الحسن تامبورا لاعب الذيد السابق والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم.

من جهة أخرى استأنف الفريق الأول للكرة تدريباته بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري بعد راحة قصيرة عقب التجربة الودية الأخيرة أمام الداخلية المصري والتي انتهت بالتعادل 2-2 في معسكر الإعداد الخارجي بالقاهرة.

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