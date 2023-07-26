قضاة الملاعب يستعدون للموسم من المغرب

المصدر: دبي - البيان

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يغادر قضاة الملاعب غداً إلى معسكر تدريبي في الرباط بالمغرب، تحضيراً للموسم الجديد الذي ينطلق في 18 أغسطس المقبل.

ووضعت إدارة قضاة الملاعب في اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامجاً متكاملاً للحكام، الذين سيديرون مباريات مختلف المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، حيث تم تقسيم المعسكر إلى مجموعتين، تضم الأولى حكام مسابقات الفريق الأول الذين سيشرفون على مباريات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتضم المجموعة الأولى 39 حكماً ومساعداً سيقضون فترة تدريب بداية من يوم بعد غدٍ إلى العاشر من شهر أغسطس المقبل، على أن يعودوا إلى البلاد في اليوم التالي من انتهاء تدريباتهم، بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم 4 حكمات، وستتدرب المجموعة في الفترة من من 14 إلى 22 أغسطس.

وسيخضع قضاة الملاعب بالمجموعة الأولى لحصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، ويشارك في هذه التطبيقات لاعبون في مباريات تجريبية بهدف زيادة خبرات الحكام في استخدام التقنية.

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