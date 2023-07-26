منتخبنا للناشئين يستعد لبطولة أوزبكستان الودية

المصدر: (دبي - البيان)

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يدشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2008 بعد غدٍ معسكره الداخلي بدبي استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في العاصمة طشقند خلال الفترة من 11 إلى 15 أغسطس المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات، وأوزبكستان، والسعودية، ومونتينيغرو.

وسيجري منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي حتى موعد السفر إلى طشقند يوم 4 أغسطس المقبل.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 11 أغسطس، بينما يواجه في المباراة الثانية منتخب مونتينيغرو يوم 13 أغسطس، على أن يواجه شقيقه المنتخب السعودي يوم 15 أغسطس المقبل في اليوم الختامي للبطولة.

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