  أمن الملاعب بدبي سلامة وسعادة وتشجيع مثالي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد المتحدثون في الملتقى الخامس لأمن الملاعب الرياضية، الذي نظمته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي تحت عنوان «تأمين الملاعب الرياضية مسؤولية مشتركة»، أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية والرياضية للحفاظ على سلامة وسعادة الجمهور والتنظيم الأمثل لدخولهم وخروجهم إلى الملاعب، وتشجيعهم الإيجابي للفرق مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وشهد الملتقى، الذي استضافه مقر المجلس أمس، حضور ممثلين عن وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في العاصمة أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، وأندية الدولة، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية المختلفة، التي حرصت على متابعة الملتقى المهم ونقل رسائله الإيجابية إلى الجمهور الرياضي.

وافتتح سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الملتقى، قائلاً: «إن جميع الأطراف مسؤولة عن توفير أجواء التشجيع الإيجابي والسعادة والسلامة لجماهيرنا، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الحضور الجماهيري بالمقارنة مع السنوات الماضية وسط توقعات باستمرار الزيادة في معدل الحضور الجماهيري؛ ما يتطلب تعزيز الوعي لدى الجمهور في عملية التشجيع بروح رياضية».

فخر وسعادة

وأعرب سعيد حارب عن فخرهم وسعادتهم بتنظيم النسخة الخامسة لملتقى أمن الملاعب مع شرطة دبي تحت شعار «أمن الملاعب مسؤولية مشتركة»، الهادف لجعل ملاعبنا في أفضل وأجمل صورها من حيث سعادة الجمهور وسلامتهم، وانسيابية دخولهم وخروجهم، وتشجيعهم الإيجابي للاعبين، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل وطننا ومجتمعنا، حيث تعتبر الرياضة من أهم مجالات السعادة والتعايش والتسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية توحيد الجهود والعمل لجعل ملاعبنا تعيش أجمل فتراتها بما يتناسب مع جهود الأندية وشركات كرة القدم في استقطاب أفضل اللاعبين وتقديم أفضل المستويات الفنية.

ووجه الأمين العام لمجلس دبي الرياضي دعوة للجميع من أجل المشاركة بالرأي والنقاش واستعراض أفضل الممارسات وصولاً للنموذج الأفضل لملاعبنا؛ لأن نجاح العمل يرتبط بالتواصل بين جميع الأطراف، وتحليل الواقع، وتقديم أفضل الحلول التي تناسب واقعنا وطبيعة جمهورنا وجودة الحياة في وطننا.

هدف واحد

من جانبه قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي: «إن هدفنا واحد في كل إمارات الدولة، وهو نشر السعادة بين الجمهور، ويتحقق ذلك في الملاعب من خلال التزام كل الأطراف بالروح الرياضية، وقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن نحترم ونعدل بين الأطراف كافة».

وشدد الغيثي على أهمية دور مسؤول أمن الملاعب والمنشآت الذي يتولى مهمة تحقيق الأمن والسلامة في المنشأة والحفاظ على سلامة جمهور الفريقين الموجودين في الملعب، ويعمل على حل المشكلات التي تظهر في الملعب وبين الجمهور، وعلى كافة الأطراف الحرص على احترام الآخرين ولا يقوموا بتشويه صورة الفريق المنافس مهما كانت نتيجة المباريات، وعلى مسؤول أمن المنشأة أن يعي بكل الأمور المتعلقة بهذه الأمور، مؤكداً أهمية التعاون والمشاركة في دعم مسؤول أمن المنشأة لكي يقوم بدوره على أكمل وجه لتحقيق النجاح للبطولات الرياضية وتظهر في أفضل صورة.

وأشار الغيثي إلى أن الموسم الماضي شهد حضوراً مكثفاً للجمهور وهو أمر إيجابي يجب علينا أن ندعمه حتى يستمر في كل المواسم، وأن نحرص على تحقيق العلاقة الإيجابية بين مختلف الجماهير وأن تكون بينهم علاقة أخوة ومحبة وأن يتابع الجمهور المباريات بروح إيجابية وهو سعيد».

نقاش

كما تم في الملتقى فتح باب النقاش للحاضرين وإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في تحقيق أهداف الملتقى وزيادة الحضور والتشجيع الإيجابي لجمهورنا الرياضي حيث يهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى الجماهير وتغيير السلوكيات السلبية لتسود ثقافة التشجيع الإيجابي بامتياز، ويستهدف الملتقى جميع المؤسسات الرياضية التي لها علاقة لتوعيتها بكيفية التعامل أثناء المباريات والالتزام بالقوانين والتوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة جميع الرياضيين والعاملين على التنظيم والمشجعين على حد سواء، ولكي تظل الملاعب والمدرجات المكان الأنسب للعائلة والتشجيع بروح رياضية وخالية من السلبيات.

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