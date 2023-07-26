شباب الأهلي يتعادل بهدف أمام عيروني ودياً

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تعادل شباب الأهلي مع فريق عيروني طبريا بهدف لكل منهما، في ثالث تجارب الفريق بمعسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الثاني سجل كارتابيا هدف التقدم للفرسان بعدها أدرك فريق عيروني التعادل، وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات شباب الأهلي للموسم الكروي المقبل، حيث منح المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الفرصة لعدد كبير من لاعبي الفريق من أجل التعرف على مستواهم وقدراتهم الفنية، ومنحهم فرصة الاحتكاك.

وسبق ولعب شباب الأهلي أمام فريق أوسيك الكرواتي، الذي فاز بهدفين دون مقابل، وحقق الفرسان الفوز في مباراته أمام فوجدوفانس الصربي بهدفين.

مران

ويواصل شباب الأهلي مرانه اليومي على فترتين بمعسكر صربيا والذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال الفترة المقبلة مباراة ودية أخرى، وستكون تلك المباريات بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى البلاد، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى التي ستقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل على ستاد راشد بن سعيد.

جاهزية

ويهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد، وستكون فترة المعسكر فرصة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم، قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الوحدات في البطولة الآسيوية، حيث يخوض الفريق تحدي البطولة الآسيوية والسعي للدفاع عن لقبه بدوري المحترفين.

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