حسين سهيل: الجزيرة شريان رئيس يغذي المنتخبات الوطنية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وصف حسين سهيل، مدير فريق الجزيرة، فريقه بالشريان الرئيس المغذي للمنتخبات الوطنية؛ لما يتمتع به من مواهب وعناصر متميزة، مؤكداً أنهم فخورون بالدعم الفني الذي يقدمه النادي للمنتخبات.

جاء ذلك رداً على سؤال «البيان» له بشأن سير تحضيرات «فخر أبوظبي» في المرحلة الثالثة من الإعداد بعد انضمام 11 لاعباً من صفوفه إلى المنتخبين الأول والأولمبي أواخر الشهر الجاري، مؤكداً أن ناديه اعتاد مثل هذه الغيابات، وأن الجهاز الفني لديه رؤيته التي يتعامل بها مع هذا النقص.

وشملت قائمة اختيار لاعبي الجزيرة الذين سيغادرون معسكر ألمانيا إلى النمسا يوم 28 الجاري للانضمام إلى المنتخب الأول 5 لاعبين، بقيادة علي خصيف، وعلي مبخوت، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعبدالله إدريس، بينما تم اختيار 6 لاعبين للمنتخب الأولمبي، الذين يغادرون المعسكر يوم 29، بقيادة راكان المنهالي، وأحمد محمود، وأحمد فوزي، ومحمد عبدالله الوافي، ونواف الحارثي، وزايد الزعابي، ويستمر معسكر المنتخبين حتى العاشر من أغسطس المقبل.

وبجانب العناصر الدولية التي تغيب عن المرحلة الثالثة من الإعداد، فقد الجزيرة عبدالله رمضان بسبب الإصابة ؛ ما أدى إلى عدم اختياره ضمن قائمة «الأبيض»، التي ظل يتواجد بها عنصراً أساسياً في السنوات الماضية، بجانب إصابة مبارك بني زامة بكسر في اليد، ويوسف أيمن، الذي سينضم للتدريبات لاحقاً .

غيابات

وعلق حسين سهيل على النقص الكبير الذي يواجهه الجزيرة في فترة التحضير للموسم الجديد، مؤكداً أن ناديه اعتاد مثل هذه الغيابات؛ لأن لاعبيه يشكلون حضوراً دائماً في المنتخبات الوطنية، ذاكراً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار عدد كبير من اللاعبين. وأضاف: مصلحة المنتخبات الوطنية من دون شك فوق مصلحة الأندية، وكل نادٍ لا بد أن يفتخر بدفاع لاعبيه عن شعار الوطن، وبالنسبة لنا في الفريق فإن الجهاز الفني لديه خطته الفنية التي تمكنه من التعامل مع الوضع حتى يكتمل الإعداد بشكل جيد.

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