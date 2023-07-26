البطائح يكسب أولى التجارب الودية في معسكر النمسا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كسب فريق البطائح تجربته الودية الأولى في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا بعد الفوز على فريق باد والتيرسدورف النمساوي 2 ـــ 0 وسط أجواء ممطرة للمباراة التي شهدت مشاركة اللاعب الدولي السابق أحمد خليل. وافتتح التسجيل للبطائح لاعبه الجديد الكاميروني بيتروس بومال، بينما جاء الهدف الثاني بإمضاء مواطنه أناتول أبانغ لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

فرص

ودفع الروماني ميرل رادوي مدرب الفريق في الشوط الأول من المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: الحارس زايد الحمادي، راشد مهير، عيسى أحمد، ديني بورجيس، أحمد موسى، بيتروس بومال، سيكو بابا، أناتول أبانغ، فيما شارك مع التشكيلة الأساسية أيضاً الثلاثي سالم طارق، سعود خليل وخالد أحمد، حيث منحهم رادوي الفرصة للظهور من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

تبديلات

وأجرى المدرب رادوي تغييرات على مستوى التشكيلة في الشوط الثاني بعد أن منح الحارس راشد عبدالله فرصة المشاركة بدلاً عن زايد الحمادي، كما شارك أحمد خليل عوضاً عن أناتول أبانغ وراشد بدر في مكان بيتروس بومال، ولم تشهد النتيجة جديداً وظلت كما هي عليه لتنتهي المباراة بفوز البطائح بهدفين دون مقابل للفريق النمساوي.

ويستأنف الفريق تحضيراته بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين الذين خضعوا لتدريبات استشفاء صباح أمس قبل خوض المباراة الودية الثانية في معسكر النمسا الذي يختتمه يوم 9 أغسطس المقبل.

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