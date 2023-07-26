شباب الأهلي يعير جشك للنصر

المصدر: دبي-علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت شركة كرة القدم في نادي شباب الاهلي على انتقال اللاعب أحمد جشك الى صفوف فريق النصر في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يعلن النصر عن ضم اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وكان جشك قريباً من الإنتقال للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

ولعب جشك "29 عاماً" معاراً إلى اتحاد كلباء في آخر 3 مواسم، وقدم مستوى مميز رغم تواجده في تشكيلة "النمور" الأساسية خلال 11 مباراة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ونجح في تسجيل هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز