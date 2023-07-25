أمام الاتحادين الدولي والآسيوي.. الإمارات تستعرض استعداداتها لمؤتمر الطب الرياضي 2024

المصدر: وام

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شارك الدكتور هاشل الطنيجي، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعات المكتب التنفيذي، ولجنة التطوير بالاتحادين الدولي والأوروبي للطب الرياضي في العاصمة الإيطالية روما.

وناقش الاجتماع عدة محاور منها استعدادات اللجنة الأولمبية الإماراتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للطب الرياضي الدولي 2024 في دبي.

وقدم الطنيجي، عرضا تفصيلياً لرئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي حول التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الدولي، والذي يعقد لأول مرة في الإمارات من 24 إلى 27 أكتوبر 2024.

ووجه الطنيجي دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفيسور فابيو بيجوزي لزيارة الإمارات منتصف أكتوبر القادم لاطلاعه على آخر التحضيرات الميدانية لاستضافة هذا الحدث.

وشاركت الإمارات في اجتماع المنظمة الآسيوية للطب الرياضي بمدينة هانجتشو الصينية خلال يوليو الجاري، وكذلك في أعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة؛ حيث تم استعراض واقع ومستقبل الطب الرياضي في القارة وأهم الأحداث الرياضية المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، المقررة في هانجتشو من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين.

ومثّل الإمارات في الاجتماع الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الوطنية والعضو التنفيذي للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي، حيث شارك في أعمال الاجتماع الذي يمثل القمة العلمية للطب الرياضي في قارة آسيا والذي تم فيه استعراض أهم وأحدث المستجدات الطبية في مجال الطب الرياضي.

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