الوصل يتعادل مع بطل قبرص في النمسا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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تعادل فريق الوصل الأول لكرة القدم، بهدف لمثله مع نظيره أبولون ليماسول القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس الاثنين في النمسا، حيث يقيم الوصل معسكره الخارجي المتواصل منذ الثامن من يوليو الجاري حتى الثاني من أغسطس المقبل في سلوفينيا والنمسا استعدادا للموسم الجديد.

تقدم ابولون، المتوج بدرع الدوري القبرصي في موسم 2021-2022، بهدف السبق بعد مضي 32 دقيقة من زمن المباراة، والتي شهدت دقيقتها ال41 تسجيل الوصل هدف التعادل عبر مهاجمه السويسري هاريس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، وهي النتيجة التي أنتهت عليها المباراة.

بدأ الوصل المباراة بتشكيلة ضمت خالد السناني، ويوسف المهيري وسفيان بوفتيني وعلي الأنصاري وعبدالرحمن صالح، وسياكا وبوبليتي وأسامة امار وليما، وناصر سالم وهاريس، قبل أن يجري الصربي ميلوش، مدرب الوصل، تغييرات عدة في الشوط الثاني من المباراة.

وتمثل مباراة أبولون، الودية الثالثة للوصل في معسكره الخارجي، بعدما التقى ماتشافا شاباتس الصربي، وفاز بهدف دون رد بامضاء نجمه الدولي فابيو ليما في سلوفينيا، والتعادل بهدفين لمثلهما مع الشمال القطري في النمسا.

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