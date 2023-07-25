عضوية اتحاد الكرة تنتظر اليوم الأخير

المصدر: دبي - العوضي النمر

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رغم مرور 6 أيام على فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلا أنه لم يتقدم أي ناد باسم مرشحه، وتشير متابعات «البيان» إلى أن الأندية تنتظر اليوم الأخير في المهلة المحددة من قبل لجنة الانتخابات (الاثنين المقبل) للتقدم بطلبات ترشح ممثليها لمجلس الإدارة الجديد.

وتشير لائحة الانتخابات إلى اختيار 5 مرشحين من أندية المحترفين، وثلاثة من الدرجة الأولى و3 مرشحين من اختيار رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى عنصر نسائي، كما أن ممثل رابطة المحترفين الذي يتولى منصب النائب الأول رئيس الاتحاد. وتجري حالياً مشاورات تنسيقية لاختيار الأعضاء من مختلف إمارات الدولة لتكوين قائمة انتخابية يتقدم بها الرئيس خلال الموعد المحدد، وتبدو أسهم عدد من الشخصيات الإدارية الكروية مرتفعة للعضوية مثل سويدان النابودة وحمد المرزوعي من دبي، وهشام الزرعوني وإبراهيم مير من الشارقة، وسالم الشامسي رئيس لجنة الحكام الحالي من أبوظبي، وأمل بوشلاخ «عنصر نسائي»، وأحمد المهبوبي من رأس الخيمة، وعبدالمحسن الدوسري وإبراهيم عبدالملك وحمدون من «العين».

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