سالم الحمادي...صفقة جديدة في قلعة «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات تعاقدها رسمياً مع سالم الحمادي دعماً لصفوف الفريق في مشوار الموسم الجديد، ونجح النادي في حسم كسب توقيع الحمادي في صفقة انتقال حر بعد أن شارك في الموسم الأخير مع نادي خورفكان وسبق له الدفاع عن شعاري الجزيرة وبني ياس. وانضم اللاعب عقب توقيعه رسمياً في الكشوفات إلى معسكر الصقور في تركيا وخاض أول تدريب له أمس، وحظي بترحيب حار من قبل الجهازين الإداري والفني للفريق وترحيباً مميزاً من اللاعبين الذين تمنوا له التوفيق في محطته الجديدة بالملاعب.

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ويلعب سالم الحمادي «29 عاماً» في خانة الظهير الأيمن وشارك في 4 مباريات فقط بدوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي مع النسور، لكنه يمتلك خبرة طويلة في الملاعب بداية من موسم 2012 - 2013 مع نادي الجزيرة الذي انتقل منه إلى السماوي ومنه إلى خورفكان في الموسم قبل الماضي.

من جانبه قال سالم الحمادي إنه سعيد بانضمامه لكشوفات نادي الإمارات، ذاكراً أنه سيبذل كل جهده مع الفريق حتى يقدم أفضل المستويات التي يساهم بها مع زملائه اللاعبين في تحقيق نتائج ترضي تطلعات الإدارة والقاعدة الجماهيرية.

وقدم سالم الحمادي شكره وتقديره إلى إدارة الصقور برئاسة يوسف عبد الله البطران على منحه الثقة بالدفاع عن شعار الصقور في الموسم الجديد، مؤكداً أن ثقة الإدارة تمثل أكبر دافع له في مشواره المقبل وتضعه أمام تحد خاص حتى يكسب الرهان .

واستطرد الحمادي: أشكر أيضاً الجهازين الفني والإداري بقيادة عبد الله العاجل مشرف عام الفريق وهادف سيف مدير الفريق على تعاونهم الكبير .

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