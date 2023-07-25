الإصابات تطارد نجوم «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعرض عدد من لاعبي أندية دوري المحترفين إلى إصابات متفاوتة خلال فترة التحضيرات الحالية، وقبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية التي تبدأ 18 أغسطس المقبل، وعانى بعض اللاعبين من شبح الإصابة التي أجبرتهم على الانتقال من أرضية الملعب إلى غرف العلاج والتأهيل، مع عودة بعض اللاعبين إلى الملعب سريعاً.

وضمت قائمة ضحايا الإصابات، أسماء بارزة كان آخرها عبدالله حمد لاعب وسط الوحدة الذي خسر الفريق جهوده خلال تحضيرات «العنابي» في جدة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحسب بيان النادي فإن حمد الذي يعتبر من العناصر البارزة والمؤثرة في تشكيلة الفريق، تعرض للإصابة في مشط القدم ليغادر على إثرها المعسكر متوجهاً إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية يخضع بعدها للعلاج والتأهيل، ولم يحدد النادي فترة تعافي لاعبه الذي يتوقع غيابه عن المواجهات الرسمية الأولى في البطولات المحلية.

45 يوماً

ويعتبر نادي الجزيرة الأكثر تضرراً من الإصابات، بخسارة جهود 3 من لاعبيه بقيادة عبدالله رمضان الذي تعرض الأسبوع الماضي بمعسكر ألمانيا لتمزق في رباط الكاحل الأيمن، وأكد النادي أن لاعبه يحتاج إلى فترة قد تصل إلى 45 يوماً قبل عودته للملعب، ما يؤكد عدم مشاركته مع الفريق في انطلاق مباريات الموسم، ولحقه أيضاً اللاعب الشاب مبارك بن زامه الذي بينت الفحوصات إصابته بكسر في اليد اليسرى خلال مباراة ودية للفريق ما يتطلب تدخلاً جراحياً، مع غياب لاعب الوسط يوسف أيمن منذ بداية الإعداد للإصابة والذي يعود إلى التدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل في خسارة أخرى لـ«فخر أبوظبي».

تأهيل

وخسر النصر خلال فترة التحضيرات لاعبه حسين مهدي الذي كان قد خضع لعملية جراحية بعد إصابته نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن التحضيرات الحالية مع زملائه اللاعبين، وأعلن النصر أن اللاعب الشاب بدأ تدريبات التأهيل وسط اهتمام كبير من الجهازين الفني والطبي.

فيما انضم أخيراً، علي سالمين لاعب وسط الوصل إلى معسكر فريقه في سلوفينيا بعد أن عانى من الإصابة التي حرمته من المشاركة في بداية الإعداد، ومرافقة زملائه اللاعبين إلى المعسكر الخارجي، ومثلت عودته خبراً ساراً لجمهور النادي نظراً لأهميته في تشكيلة «الإمبراطور» .

الغندري

وهنالك أيضاً التونسي نادر الغندري مدافع عجمان الذي انضم حديثاً للكشوفات، حيث عانى من الإصابة وغاب عن المشاركة في الفترة الأولى من التحضيرات قبل أن ينضم بعدها إلى زملائه اللاعبين تدريجياً بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

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