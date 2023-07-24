كلباء يتعادل مع بيلتينسي السلوفيني ودياً

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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تعادل اتحاد كلباء مع بيلتينسي السلوفيني 3 - 3 في التجربة الودية الثانية لـ«النمور» بمعسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا للموسم الكروي الجديد، سجل ثلاثية كلباء ياسر حسن وفيليب كيش وحبيب الفردان، وكان الفريق فاز في الودية الأولى على لجوتومير بهاتريك فهد باروت.

ويواصل الفريق تحضيراته الخارجية وسط ترقب وصول لاعبه الإيراني مهدي قائدي الذي انضم للفريق مؤخراً قادماً بنظام الإعارة من شباب الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي الاستقلال الإيراني، تعقد جماهير الفريق آمالاً كبيرة عليه لتحقيق الإضافة المطلوبة؛ نظراً لما يملك اللاعب من إمكانيات فنية ومهارات فردية.

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