خورفكان والداخلية «حبايب» في القاهرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل خورفكان مع فريق الداخلية المصري 2-2 في اللقاء الودي الثاني لـ«النسور» في معسكر الإعداد الخارجي بالقاهرة، وجاءت أهداف خورفكان عن طريق لاعبه الجديد البرازيلي لورنسي دو القادم من البطائح ومواطنه جونينهو.

ويواصل الفريق استعداداته وسط معنويات عالية تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي يسعى لرفع جهوزية الفريق والوصول للفورمة المطلوبة بعد إجراء عدة تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب وأبرزها التعاقد مع الدولي التونسي سيف الدين الخاوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز