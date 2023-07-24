4 حكام من الإمارات يشاركون في إدارة مباريات البطولة العربية

المصدر: البيان

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يُشارك عدد من حكامنا الدوليين في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، التي يتنافس فيها 16 فريقاً تم توزيعها على أربع مجموعات، تقام البطولة في مدينتي أبها والطائف خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس 2023.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أربعة حكام من الإمارات للمشاركة في هذه البطولة وهم عمار الجنيبي وعادل النقبي "ساحة" وعلي راشد النعيمي وجاسم آل علي "حكام مساعدين".

ويأتي هذا الاختيار نظراً للمستوى المميز الذي ظهر عليه هؤلاء الحكام خلال مشاركتهم في إدارة عدد من مباريات التصفيات المؤهلة إلى البطولة، إلى جانب تميزهم في إدارة مباريات مختلف البطولات خلال الفترة الماضية.

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