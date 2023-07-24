شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ينظمان «ملتقى أمن الملاعب»

المصدر: وام

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تنظم شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، بمقر المجلس، غداً الثلاثاء، الملتقى الخامس لأمن الملاعب الرياضية، تحت عنوان "تأمين الملاعب الرياضية مسؤولية مشتركة".

ويشارك في الملتقى متحدثون من وزارة الداخلية، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، وذلك بحضور ممثلين من شرطة أبوظبي، والهيئة العامة للرياضة، والمدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم، وممثلين عن 14 من الأندية المحترفة بالدولة، وضباط أمن المنشآت، ومسؤولي التراخيص، ومنسقي المباريات، وروابط الجماهير.

ويناقش الملتقى عدة موضوعات، أهمها مسؤولية ضباط أمن المنشآت في تأمين الملاعب الرياضية، ودليل الأمن والسلامة، وتراخيص شركات أمن الملاعب، ودور الحكام في تأمين سير المباريات.

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى الجماهير وتغيير السلوكيات السلبية لتسود ثقافة التشجيع الإيجابي بامتياز، كما يستهدف توعية جميع المؤسسات الرياضية التي لها علاقة، بكيفية التعامل أثناء المباريات والالتزام بالقوانين والتوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة جميع الرياضيين والعاملين على التنظيم والمشجعين على حد سواء، حتى تظل الملاعب والمدرجات المكان الأنسب للعائلة والتشجيع بروح رياضية وخالية من السلبيات.

وتحرص شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية بهدف تطوير ورفع جاهزية المؤسسات الرياضية ودعم سبل اتخاذ القرار بإيجاد حلول واعتماد أنظمة إدارية تعتمد على المعلومات وتحليلها.

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