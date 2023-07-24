مهدي قائدي ينضم إلى «النمور» ويرتدي القميص رقم 10

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء عن التعاقد رسمياً مع الدولي الإيراني مهدي قائدي بنظام الإعارة من نادي شباب الأهلي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع «النمور».

ويأتي التعاقد مع قائدي «24 عاماً» بناء على رغبة مواطنه فرهادي مجيدي مدرب كلباء بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب لنادي الاستقلال الإيراني.

وبهذه الصفقة اقترب كلباء من حسم ملف المحترفين الأجانب، وكان إضافة إلى تعاقده مؤخراً مع السلوفيني أندرياس فومبرجار نو أبقى على الثنائي الأجنبي الإيطالي دانيل بيسا والسلوفاكي فيليب كيش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز