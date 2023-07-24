غلطة سراي يضم باكامبو لاعب النصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي غلطة سراي التركي، التعاقد رسمياً مع اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو لاعب النصر، وذكرت مواقع إخبارية تركية وأجنبية، أن اللاعب وقّع مع بطل الدوري التركي لمدة موسمين، بعد الوصول إلى اتفاق مع «العميد» على الرحيل مقابل دفع مبلغ قيمته 700 ألف يورو، فيما سيحصل اللاعب مع فريقه الجديد على مليون ونصف مليون يورو عن كل موسم.

ولاحقاً، أصدر نادي النصر بياناً أمس حول إتمام انتقال اللاعب أكد خلاله أنه بناء على رغبة اللاعب وتبعاً لظروفه الخاصة، فإن نادي النصر يوافق على انتقال اللاعب إلى غلطة سراي التركي بموجب اتفاقية انتقال نهائي، وذلك بعد تقييم العروض التي وصلت«العميد» من الأندية الأخرى.

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