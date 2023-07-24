أحمد خليل ينضم لتدريبات البطائح

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم المهاجم الدولي السابق أحمد خليل إلى معسكر إعداد فريقه البطائح في النمسا، ورحب لاعبو الفريق بزميلهم على طريقتهم الخاصة عبر تنظيم ممر شرفي للاعب في ملعب التدريبات.

وخاض أحمد خليل أول حصة تدريبية مع الفريق تحت قيادة المدرب الروماني ميرل راودي وظهر بمستوى لياقي جيد بعد فقدانه كيلوغرامات عدة من وزنه.

ويواصل البطائح تدريباته على فترتين صباحية ومسائية ضمن برنامج الإعداد الخارجي، ومن المقرر أن يخوض في الساعات المقبلة أول التجارب في معسكر النمسا والذي يتضمن عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى قبل العودة إلى الدولة 9 أغسطس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز