بني ياس يتعادل مع غيوري المجري وميلانيتش يشيد بالتزام اللاعبين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعادل بني ياس مع غيوري المجري سلبياً في ثالث مبارياته الودية التحضيرية للموسم الجديد خلال معسكره الخارجي في المجر ودفع الجهاز الفني بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش بالثنائي الجديد ،الفرنسي يوسف نياكاتي، والألباني تاولانت سيفيري بعد ساعات من إعلان التعاقد معهما.

معنويات عالية

وأشاد ميلانيتش مدرب «السماوي» على الروح المعنوية العالية في المعسكر وجدية اللاعبين في التدريبات، وأكد أنه سعيد بحالة الفريق بدنياً وذهنياً وتركيز جميع اللاعبين للاستفادة القصوى من فترة التحضيرات لبلوغ أعلى درجات الجاهزية. وامتدح ميلانيتش مقر المعسكر في المجر، وقال: كل مقومات النجاح متوفرة، فالملاعب جيدة وقريبة من سكن البعثة ويوجد اهتمام بالتغذية، وأضاف: الجميع متحمسون في المعسكر ويعملون بشكل جيد.

ملفات مهمة

من ناحية أخرى يعيش «السماوي» حالة من الاستقرار بعد أن أنجز عدداً من الملفات المهمة في الفترة الماضية بتعاقده مع المدرب الجديد ميلانيتش والتعاقد مع الثنائي الأجنبي الجديد.ويسعى النادي إلى التعاقد مع لاعب أجنبي خامس لإكمال ملف الأجانب.

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