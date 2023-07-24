الوصل وأبولون ليماسول القبرصي ودياً اليوم

المصدر: دبي - علي شدهان

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يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم، اليوم، مباراته الودية الثالثة أمام نظيره أبولون ليماسول القبرصي، في معسكره الخارجي بالنمسا،استعداداً للموسم الجديد.

وتكتسب الودية الثالثة أهمية كبيرة، نظراً لقيمة وشهرة فريق أبولون،أحد الفرق التي سبق لها اللعب في دوري أبطال أوروبا، والمتوج بدرع الدوري القبرصي في موسم 2021-2022.

وخاض الوصل مباراته الودية الثانية أمام نظيره الشمال القطري، أمس.

وكان فاز على ماتشافا شاباتس الصربي، بهدف فابيو ليما، خلال وجود الفريق في في سلوفينيا.

واكتمل عقد الوصل بعد التحاق عدد من لاعبيه، بعد إنجاز إجراءات تأشيرة دخول النمسا، وهم لمالي سياكا، والايفواري اداما ديالو، والمغربي سفيان بوفتيني، والسويسري هاريس. ويتضمن برنامج إعداد الوصل لعب مباراة ودية رابعة في النمسا، ومباراة أخرى مع أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات عند العودة إلى دبي.

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