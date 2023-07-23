الوصل يتعادل مع الشمال القطري في النمسا

المصدر: متابعة ــ علي شدهان

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تعادل فريق الوصل الأول لكرة القدم، مع نظيره الشمال القطري بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، بإمضاء حسن إبراهيم واداما ديالو، وذلك في معسكره في النمسا استعدادا لموسم 2023-2024.

بدأ الوصل المباراة بتشكيلة ضمت، محمد الوالي، وبيريز وسالم العزيزي والكسندر وفارس خليل، وحسن إبراهيم وخيمينيز ومالك جنعير وكايو، وعتيق عصام واداما ديالو.

وأجرى الصربي ميلوش، مدرب الوصل، تغييرات عدة، سعيا منه إلى استثمار المباراة في اكتشاف إمكانيات لاعبيه، والوقوف على مدى جاهزيتهم بعد مضي الجزء الأكبر من فترة المعسكر الخارجي.

وتمثل مباراة الشمال القطري، الودية الثانية التي يخوضها الوصل في معسكره الخارجي، حيث سبق له مواجهة ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، وفاز الإمبراطور بهدف دون رد سجله نجمه الدولي فابيو ليما.

ويخوض الوصل غدا الاثنين، مباراته الودية الثالثة في معسكره بالنمسا أمام نظيره ابولون القبرصي، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرا للتعرف أكثر على مدى جاهزية الإمبراطور فنيا وبدنيا، نظرا لقوة الطرف الثاني في مباراة الغد.

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