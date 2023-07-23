هودريك: واثق بمواهب أكاديمية الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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أبدى الهولندي باتريك غاري هودريك، المدير الفني الجديد لأكاديمية الوصل لكرة القدم، ثقته العالية بمقدرة اللاعبين الموهوبين الذين تضمهم فرق الأكاديمية، معلنا العودة إلى التدريبات في ملاعب النادي الفرعية استعدادا للموسم الجديد، وبإشراف كوكبة من المدربين المختصين، وبمتابعة من إدارة الاكاديمية.

ولفت هودريك إلى أنه سيعمل مع المدربين وإدارة الاكاديمية على بناء فريق متكامل عبر تنمية وتطوير المهارات الفردية للاعبين لتحقيق النجاح والتميز المطلوبين من قبل الوصلاوية في بطولات موسم 2023-2024.

وقبل استئناف التدريبات، عقدت إدارة أكاديمية الوصل لكرة القدم، اجتماعا تشاوريا مع هودريك، وجهازه الفني المعاون، لبحث الخطط المستقبلية لتطوير المواهب الشابة، وتحسين جودة التدريب، وصولا إلى الغايات المنشودة في مختلف بطولات الموسم الجديد، والتأكيد على أهمية الانضباط من قبل جميع اللاعبين في الاكاديمية.

ومنحت إدارة أكاديمية الوصل، كامل ثقتها في المدير الفني الجديد، ومقدرته على تحقيق النجاح والتفوق في بطولات الموسم الجديد، وتقديم أفضل سبل الدعم في الجوانب التدريبية والإدارية للأكاديمية.

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