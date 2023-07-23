الوصل.. ثاني "الوديات" اليوم مع الشمال القطري

المصدر: متابعة-علي شدهان

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يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم في السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، مباراته الودية الثانية أمام نظيره الشمال القطري، في معسكره الخارجي المتواصل منذ الثامن من الشهر الجاري في سلوفينيا والنمسا استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الوصل أولى مبارياته الودية امام نظيره ماتشافا شاباتس الصربي، وفاز يهدف دون رد بإمضاء نجمه الدولي فابيو ليما، وذلك في المرحلة الثانية من برنامج الاعداد، والتي جرت في سلوفينيا.

وشهدت مرحلة الاعداد الثالثة في النمسا، إجراء الوصل تدريبات متنوعة توزعت بين ركوب الدراجات الهوائية وسط الطرقات الزراعية الساحرة، وتمارين في الصالات المغلقة لزيادة معدل الياقة البدنية والمقدرة على التحمل، إضافة الى التدريبات المعتادة بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش.

ويتوقع أن يخوض الوصل مباراته الودية الثالثة في معسكره بالنمسا، امام أبولون ليماسول القبرصي، والذي يعد من بين أفضل الأسماء في الدوري القبرصي، واحد الفرق التي سبق لها اللعب في دوري أبطال.

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