سهيل المطوع.. كلاكيت ثاني مرة مع «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أعاد فريق الإمارات من جديد تعاقده مع سهيل عبد الله المطوع «23 عاماً» حارس مرمى الوصل، عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم بعد تجربته الشخصية الناجحة التي خاضها مع «الصقور» موسم 2022-2021 عندما شارك معه معاراً، وقدم مستويات متميزة رغم أن التجربة انتهت بهبوط الصقور من دوري المحترفين إلى «الهواة» حينها.

ولم تتردد إدارة نادي الإمارات في تجديد طلب الإعارة من الوصل للمرة الثانية خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط الناديين، حيث برز اسم سهيل المطوع على رأس قائمة اللاعبين الذين يسعى النادي للتعاقد معهم، قياساً بتجربته السابقة والتي وضع فيها بصمة ناجحة، حفزت الإدارة على الاستعانة بخدماته في مهمة انتهت بالنجاح.

استجابة

وجاءت الاستجابة سريعة من إدارة الوصل، ومن حارس المرمى الشاب على خلفية ذكريات تألقه سابقاً، والتقدير الكبير الذي حظى به من إدارة وجماهير النادي، إضافة إلى أنه شارك للمرة الأولى أساسياً في دوري المحترفين بشعار الصقور، وحصل معه على جائزة أفضل حارس مرمى في جولتين، ما شجعه على العودة من جديد لتكرار التجربة وتقديم مستوى أكثر تميزاً والمساهمة في قيادته إلى ترتيب جيد بروليت الدوري.

دكة البدلاء

وغاب سهيل المطوع عن المشاركة في الموسم الماضي بدوري الأضواء، بعد أن ظل جليساً على دكة البدلاء في ظل مشاركة وتألق حارس«الإمبراطور» الأول خالد السناني، ليفضل المطوع العودة إلى «الصقور» على أمل تكرار تجربة المشاركة الأساسية السابقة ومنافسة زملائه حراس المرمى المقيدين بكشوفات الفريق وسط ترحيب كبير من إدارة النادي.

موافقة فورية

وعبر حارس المرمى الشاب، عن سعادته بالعودة من جديد إلى قلعة الصقور، وأكد أنه لم يتردد في الموافقة على طلب النادي بالدفاع عن شعاره في الموسم الحالي بعد عودته إلى دوري المحترفين، ذاكراً أنه قضى أياماً رائعة مع فريق الإمارات وحظي بتقدير كبير وقال: ذكريات الفترة الأولى شجعتني على الموافقة الفورية على عرض إدارة النادي التي منحتني شرفاً كبيراً بثقتها الغالية، وأتمنى أن اقدم الإضافة المطلوبة مع الفريق في جميع المنافسات المحلية وأن نساهم جميعاً كلاعبين وجهاز فني وإدارة في إسعاد جماهير النادي بأفضل النتائج.

13 مباراة

شارك سهيل المطوع مع الصقور خلال تجربة الإعارة الأولى في 13 مباراة، واستقبلت شباكه حينها 25 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين ونال جائزة الأفضل في جولتين.

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