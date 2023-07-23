8 أهداف تحت المطر في ودية الشارقة الثالثة بالنمسا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة مع فريق سي إس إم ريستا الروماني 4 - 4 في ثالث تجاربه الودية في معسكره الإعدادي بالنمسا، سجل أهداف الشارقة لوان بيريرا وباكو ألكاسير وماجد راشد وعبد الله غانم، حيث أقيمت المباراة في أجواء ماطرة.

ودفع كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، في الشوط الأول بتشكيلة ضمت عادل الحوسني في حراسة المرمى وميلوني وشاهين ومانولاس والحسن صالح في خط الدفاع، بجانب ماجد سرور وبيانيتش وماجد راشد في خط الوسط، وكايو ولوان وباكو ألكاسير في الهجوم.

وافتتح لوان بيريرا التسجيل للشارقة في الدقائق الأولى للمباراة، ليسجل بعدها الفريق الروماني هدفين سريعين، ويضع باكو الكاسير بصمته بهدف التعادل، ويعززه ماجد راشد بالهدف الثالث، لينتهي عليه الشوط الأول بتقدم الشارقة 3 - 2.

وفي الشوط الثاني عزز عبدالله غانم تقدم الشارقة بإحرازه الهدف الرابع، جاءت بعدها تبديلات المدرب كوزمين بهدف تجربة اللاعبين الشباب؛ ما مكن الفريق الروماني من تسجيل هدفين سريعين قبل نهاية المباراة.

وأجرى الشارقة خلال المباراة تبديلات عدة، حيث دخل كل من خالد باوزير وعثمان كمارا وعبدالله غانم وسالم صالح وعلي طاهر بدلاء لكل من لوان بيريرا وباكو الكاسير ومانولاس وبيانيتش وميلوني، وفي منتصف الشوط دفع المدرب بكل من سعيد الكعبي وضاري فهد وديفد كوستا وعبدالعزيز الكعبي وسالم سلطان وخالد توحيد بدلاء للحسن صالح وشاهين وعادل الحوسني وماجد راشد وماجد سرور وكايو لوكاس.

يذكر أن الشارقة يقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، ويستمر حتى نهاية يوليو الجاري، وتعود بعثة الفريق في الأول من أغسطس المقبل، وسيخوض الشارقة قبل عودته 3 مواجهات ودية أمام الفيحاء السعودي والبطائح والأهلي القطري.

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