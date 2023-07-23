النصر يكسب دوردريخت ودياً

المصدر: دبي-علي الظاهري

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فاز فريق النصر الأول لكرة القدم، على دوردريخت الهولندي، بهدف دون مقابل، سجله علي عبدالعزيز، في التجربة الثانية لـ «العميد» بمعسكر الإعداد الخارجي في هولندا.

وأكمل النصر الربع الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، بعد حصول البوسني سمير ميميشفيتش على بطاقة حمراء.

وحرص المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين، فيما خلت القائمة من اسم المهاجم الكونغولي سيدريكباكامبو، الذي انتشرت أنباء حول رحيله إلى فريق غلطة سراي التركي، بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

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