«السماوي» يضم نياكاتي ويقترب من سيفيري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أنهى بني ياس أول تعاقداته من اللاعبين الأجانب في «الميركاتو» الصيفي استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي من أصول مالية، يوسف نياكاتي (30 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الاتفاق السعودي، من دون الكشف عن مدة العقد.

كما اقترب بني ياس من الإعلان عن صفقته الثانية من الأجانب بعدما توصل لاتفاق نهائي لضم المهاجم الدولي الألباني تاولانت سيفيري (26 عاماً) قادماً من نادي فورسكلا الأوكراني مدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وأنهى السماوي إجراءات ضم الثنائي الجديد في معسكره المقام في المجر تحضيراً للموسم الجديد.

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