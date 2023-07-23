الأرجنتيني جوانكا ينفذ عقوبة الإيقاف 3 مباريات مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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علمت «البيان» أن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، سينفذ عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع «العنابي» في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، وسيتم إيقاف اللاعب في 3 مباريات للوحدة بالموسم الجديد؛ ما يعني غيابه عن مباراتي البطائح والجزيرة في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة الإمارات في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سيشارك مع الوحدة في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي تنطلق 27 الجاري، حيث لن يسري إيقاف اللاعب خلال البطولة.

«حمراء» مباشرة

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي عاقبت جوانكا، لاعب الشباب السابق، بالإيقاف 4 مباريات، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، خلال مواجهة الشباب والتعاون، ضمن الجولة الـ29 من الدوري في الموسم المنصرم، وذلك بعد أن تلفظ على حكم المباراة وفقاً لما ورد في تقريره.

وغاب اللاعب عن الشباب السعودي في مواجهة ضمك بالجولة الـ30 الأخيرة من الدوري بالموسم الأخير، قبل أن ينتقل إلى الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبذلك تتبقى 3 مباريات من العقوبة.

وانضم جوانكا إلى بعثة «العنابي» في معسكر السعودية استعداداً للمشاركة في البطولة، التي يستهلها بمواجهة الكويت يوم 28 الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، وذلك عقب تسجيل اللاعب في كشوفات النادي باتحاد الكرة.

إلغاء

من جهة أخرى، ألغيت المباراة التجريبية الودية التي كان من المقرر إقامتها بين الوحدة وأهلي طرابلس الليبي، أمس، في إطار استعدادات «العنابي» للبطولة العربية، بحسب ما أعلنت شركة كرة القدم، وذلك بسبب عدم وصول بعثة أهلي طرابلس إلى مدينة أبها في الموعد المحدد.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد إلغاء المباراة الودية، التي كانت تمثل التجربة الأخيرة، الاكتفاء بالتدريبات اليومية خلاله معسكره التحضيري في مدينة أبها لحين موعد المباراة الأولى أمام الكويت.

ووصلت بعثة الوحدة إلى السعودية، أول من أمس، وتضم 28 لاعباً، باستثناء السوري عمر خربين، الذي لم يسافر مع البعثة، على الرغم من مشاركته في التدريبات خلال معسكر صربيا الخارجي وعقب عودة الفريق إلى أبوظبي، إذ لا تزال الرؤية النهائية بخصوص استمرار اللاعب من عدمه غير واضحة، وقد يرحل اللاعب عن صفوف الفريق في حالة وصول عرض مناسب للنادي، لا سيما في ظل رغبة موسيماني، الذي طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب جناح يتميز بالسرعة لخدمة طريقته في التحولات والانطلاقات السريعة من الدفاع للهجوم.

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