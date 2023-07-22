بسبب تأخر وصول الفريق الليبي .. إلغاء ودية الوحدة وأهلي طرابلس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي الوحدة إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر إقامتها، مساء اليوم "السبت"، بين الفريق الأول للعنابي، ونظيره أهلي طرابلس الليبي، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ضمن استعدادات "أصحاب السعادة" للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تنطلق 27 يوليو الجاري.

وأكد النادي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن سبب إلغاء المباراة لعدم وصول بعثة فريق أهلي طرابلس إلى المملكة العربية السعودية في الموعد المحدد.

ومن المقرر أن يواصل "العنابي" تدريباته اليومية بمعسكره في مدينة أبها لحين موعد انطلاق البطولة.

ويستهل الوحدة مشاركته في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة الكويت الكويتي يوم 28 يوليو الجاري.

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