العين يواصل نتائجه المتميزة في معسكر إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان

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تابع العين نتائجه الكبيرة في تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا، وبعد فوزه 10 - 1 على كوتيلاس المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الإسباني في تجربته الأولى، عاد أول من أمس وحقق الفوز 10 - 0 على فريق ديبورتيفو مورسيا، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإسباني، وذلك في المباراة الودية الثانية التي استمرت 120 دقيقة على ملعب بيناتار أيرينا، بواقع 60 دقيقة لكل شوط، وذلك بناءً على اتفاق الأجهزة الفنية للفريقين، وكان شوط اللعب الأول قد انتهى بتقدم العين بنتيجة 6 - صفر.

وينتظر أن يؤدي الفريق البنفسجي مباراتين إضافيتين في إطار برنامجه الإعدادي بالمعسكر الخارجي قبل العودة إلى الدولة السبت المقبل ليتابع استعداداته للموسم الجديد. من جهة أخرى، قدم العين لاعبه الجديد الكوري الجنوبي بارك بونغ وو، في مؤتمر صحافي عقده بمقر إقامته في معسكر إسبانيا وأعلن التعاقد معه رسمياً، وفي تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لأحد أكبر وأقوى الأندية في دولة الإمارات، وقال إن عدداً من اللاعبين الكوريين الجنوبيين الذين تسنت لهم فرصة اللعب بالدوري الإماراتي من قبل، أجمعوا على أن العين هو النادي الأفضل في الدولة بلا منازع، لذلك أنا فخور بالتوقيع له.

تطلعات

وأضاف: أتطلع إلى الاستفادة والتعلم من مدرب كبير في عالم التدريب مثل الهولندي ألفريد شرورد، واللعب إلى جانب أسماء رائعة في كرة القدم، وقد كان استقبالي من قبل أصدقائي اللاعبين بمثابة المفاجأة السارة بالنسبة لي فقد شعرت بروج العائلة الواحدة بين خلال الاحتفالية الرائعة التي تزامنت مع استقبالي.

وحول سر اختياره لعرض العين دون العروض أوضح أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تفكير، فقد شعرت برغبة النادي الحقيقية في ضمي إلى صفوفه منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي تلخص في الجدية والاحترافية التي لمسناها خلال مرحلة المفاوضات، لذلك عرض العين كان الأقرب إلى قلبي بكل تأكيد ولم أتردد في اتخاذ قراري وبسهولة.

مكانة قارية

وعن معرفته بنادي العين، قال: العين معروف على مستوى قارة آسيا بكل تأكيد، ولقد شاهدت للفريق عدداً من المباريات خصوصاً بدوري أبطال آسيا ونهائي 2016 أمام تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، فهو فريق يلعب كرة قدم جماعية ممتعة ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، أنا متحمس لأن أكون جزءاً من هذا الفريق الكبير، وأعد بالقتال من أجل شعار النادي لتحقيق الألقاب إلى جانب زملائي اللاعبين بالفريق.

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