عجمان يخسر مباراته الأولى بمعسكر ألمانيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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بدأ عجمان تدريباته في معسكره بألمانيا قبل أسبوع بتدريبات مكثفة مرتين في اليوم، وخاض الفريق أولى مبارياته التجريبية أمام أحد فرق الدرجة الثالثة في ألمانيا، وخسرها عجمان 0 - 1، وعمد فيها المدرب البرازيلي كايو زاناردي إلى الدفع بجميع اللاعبين في المعسكر إذ خاض المباراة بتشكيلتين مختلفتين.

ويخوض عجمان مباراته الثانية الثلاثاء المقبل أمام أحد فرق الدرجة الثانية في ألمانيا، تعقبها تجربة ثالثة أمام الجزيرة الجمعة ويعود الفريق بعدها بـ3 أيام إلى الإمارات.

وأوضح محمد حسين إداري فريق عجمان، أن المعسكر يسير بشكل جيد ، وجميع اللاعبين شاركوا في المعسكر وعلى رأسهم المنضمون الجدد، التونسيان نادر الغندري وهيكل الشيخاوي وسيف راشد وسبيل جاسم ومونيز في وجود لاعبي الفريق القدامى بقيادة الحارس علي الحوسني وبلال يوسف ومحمد إسماعيل والعائد من الإصابة وليد اليماحي.

وأشار حسين إلى أن الجهاز الفني ركز على خوض تجارب متدرجة من أدنى إلى أعلى في المستوى مع المنافسين وستكون تجربة الجزيرة يوم الجمعة المقبل، خير ختام للتجارب في المعسكر الخارجي، ولا سيما أن الجزيرة من الفرق الكبيرة في الإمارات ويقيم معسكره في ألمانيا أيضاً.

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