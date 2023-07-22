الجزيرة يقترب من فرناندو لوكاس ولياندرو كابريرا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أصبح الجزيرة على بعد خطوة من التعاقد مع الثنائي الأجنبي، البرازيلي فرناندو لوكاس لاعب وسط أنطاليا سبور التركي، والأوروغوياني لياندرو كابريرا متوسط دفاع اسبانيول الإسباني، دعماً لصفوف الفريق في مشوار الموسم الجديد، بديلين للصربي ميلوس والجنوب أفريقي ثولاني سيريرو.

شوط كبير

وقطعت المباحثات مع الثنائي شوطاً كبيراً، ويتوقع أن يتم إكمال التعاقد خلال الساعات المقبلة مع انضمام الثنائي إلى معسكر الفريق في ألمانيا والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وسبق أن لعب فيرناندو لوكاس (31 عاماً) لفرق سامبدويا وشاختار ودافع عن قميص منتخب بلاده، وأخيراً سعى عدد من الفرق لكسب توقيعه ولكنه أصبح قريباً من الجزيرة.

فيما شارك كابريرا (32 عاماً) مع أندية كبيرة بالدوري الأسباني مثل خيتافي واتليتكو مدريد قبل انضمامه إلى إسبانيول في يناير 2020 بعقد يمتد حتى يناير المقبل، ويمثل انضمامه للجزيرة، حال اكتمال الصفقة بنجاح إضافة كبيرة لصفوف الفريق الذي يبحث عن العودة من جديد إلى منصات التتويج لما يتمتع به كابريرا من خبرة كبيرة وقدرات فنية عالية اكتسبها خلال مشواره في الملاعب.

هدف العامري

إلى ذلك، فاز الجزيرة في ثالث تجاربه الودية أول من أمس على مانشينج الألماني بهدف أحرزه زايد العامري في تجرية قوية شهدت مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين، وحسب البرنامج الإعدادي، يخوض الفريق مباراتان قبل العودة إلى أبوظبي لمواصلة المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد.

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