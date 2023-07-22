«الصقور» يتعادل مع الأولمبي الإيراني في الودية الثانية

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

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تعادل فريق الإمارات والمنتخب الأولمبي الإيراني 1-1 في المواجهة الودية الثانية لـ«الصقور» بمعسكره التحضيري في تركيا، تأهباً للموسم الجديد الذي يشهد عودته لدوري المحترفين بعد غياب موسم واحد، وشهدت المباراة تقدم المنتخب الإيراني بهدف من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الأخيرة أدرك إبراهيم سرحان التعادل من ركلة جزاء، وأجرى الجهاز الفني للصقور بقيادة المدرب محمد الجالبوت العديد من التعديلات في اللقاء، بهدف توزيع فرص المشاركة وتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الموسم التنافسي. حضر المباراة مدرب المنتخب الإيراني الأول أمير قالينوي برفقة عدد من مدربي ولاعبي أندية عربية وآسيوية تقيم معسكراتها الصيفية في المنطقة نفسها.

تذكارات

وتبادل الفريقان الهدايا والشعارات التذكارية قبل بداية اللقاء كما أهدى عبدالله العاجل رئيس البعثة مشرف الفريق الأول، مدرب المنتخب الإيراني الأول، درع النادي، تقديراً لحضوره المباراة، والمدير الفني لمنتخب إيران الأولمبي رضا عنايتي الذي كان لاعباً سابقاً لصقور الإمارات وحقق معه بطولة كأس رئيس الدولة 2010، درعاً تذكارية مماثلة.

وقال عبدالله العاجل إن المباراة حققت العديد من الفوائد الفنية نظراً لقوة المنافس وجهوزيته وتجانسه منذ فترة طويله، ذاكراً أن فريقه استفاد كثيراً من التجربة، وأنه يحتاج إلى خوض هذه المواجهات في فترة التحضير حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من الجهوزية الفنية والبدنية قبل بداية الموسم.

من جهة ثانية، التحق إسماعيل الحمادي مهاجم الصقور الذي انضم إلى الكشوف، ببعثة النادي في تركيا وحظي بترحيب كبير من أفراد البعثة الإدارية والفنية وزملائه اللاعبين، وقرر الجهاز الفني وضع برنامج إعدادي خاص للاعبه الجديد.

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