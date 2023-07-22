علي خصيف.. أقل وزناً وأكثر رشاقة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهر الدولي علي خصيف حارس مرمى الجزيرة في تدريبات فريقه التحضيرية للموسم الجديد، بوزن أقل عما كان عليه الموسم السابق، ورشاقة أكثر، ما يؤكد عزمه على مواصلة تألقه في الملاعب، وقيادة فريقه إلى منصات التتويج، التي غاب عنها في الموسم الماضي.

وكان لافتاً التغيير الكبير في وزن علي خصيف، والذي فيما يبدو لم يخلد للراحة، خلال فترة توقف النشاط عقب نهاية الموسم الماضي، وأنه أخضع نفسه لتدريبات قوية، مع اتباع حمية خاصة جعلته يبدو أكثر رشاقة ومرونة في التدريبات، وأكدت اجتهاده وإصراره وعزيمته.

وسبق أن انتشر فيديو قصير قبل انطلاق فترة الإعداد لقائد الجزيرة يؤدي فيه تدريبات على الرمال مع مجموعة من أصدقائه، فيما ذكرت مصادر مقربة من علي خصيف أنه وضع لنفسه برنامجاً خاصاً مستفيداً من تجربته الطويلة في الملاعب مع التزامه القاطع بالبرنامج من دون توقف حتى نجح في تحقيق هدفه، خلال التدريبات، التي ركز فيها أيضاً على الجوانب الفنية حتى يكون أكثر جاهزية وقدرة على العطاء في مشواره المقبل.

عنصر مؤثر

ويعتبر علي خصيف من العناصر المهمة والمؤثرة في تشكيلة «فخر أبوظبي»، عبر وجوده المستمر في جميع المباريات ونجاحه في تقديم مستويات متميزة، حيث ظل محافظاً على تألقه طوال مشواره الطويل في الملاعب، ما أهله للوجود بقائمة المنتخب الوطني الأول، وقريباً من منصات التتويج.

ورغم تقدم سن علي خصيف المولود في 9 يونيو 1987، حيث يعتبر الأكبر سناً في فريقه، الذي يرتدي شارة قيادته، لكنه نجح في المحافظة على تألقه نتيجة اجتهاده المستمر والعقلية الاحترافية، التي يتمتع بها، ويؤكد اجتهاده في فترة توقف النشاط على رغبته القوية في مواصلة مسيرة التألق والوجود أساسياً بين الخشبات الثلاث لمواسم مقبلة عدة.

ويمثل حارس مرمى الجزيرة، المعروف برعايته للمواهب الشابة، وتقديم الدعم المعنوي لها والنصائح الفنية، قدوة حسنه لزملائه اللاعبين في التزامه وانضباطه وأخلاقه العالية، بجانب النواحي الفنية، التي يتميز بها، ويرى البعض أن نقصان وزنه المفاجئ والواضح رسالة إلى زملائه إلى أهمية التدريبات، والسعي نحو بلوغ الهدف دون استسلام.

309

ويحتل علي خصيف عمادة لاعبي دوري للمحترفين بمشاركته في 309 مباريات، خلال 15 نسخة كونه أكثر لاعب ظهر في مباريات الدوري، خلال فترة الاحتراف، وأول من أكمل المئوية الثالثة، يليه وليد عباس مدافع شباب الأهلي بفارق 4 مباريات، وقياساً بالمجهود، الذي بذله خصيف في الفترة السابقة والمرونة، التي يبدو عليها فإنه متمسك بزيادة الرقم القياسي، الذي وصل إليه، والمحافظة على لقب «عميد اللاعبين».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز