الخاوي ينجح في أولى تجارب «النسور»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كسب فريق خورفكان مباراته الودية أمام الرجاء المصري بثلاثة أهداف من دون مقابل، في أولى تجارب «النسور» بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه بالقاهرة، جاءت أهداف خورفكان بثنائية التونسي سيف الدين الخاوي الذي انضم حديثاً إلى الفريق وهدف سجله البرازيلي سايمون كابرال. ويسعى الفريق بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري إلى تحقيق الفائدة المرجوة من معسكر القاهرة الذي يتضمن 4 تجارب ودية ستكون المباراة المقبلة بعد غدٍ أمام أحد الفرق المصرية.

ويعد خورفكان الفريق الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين الذي اختار إقامة المعسكر الخارجي في دولة عربية، بينما اتجهت الفرق الأخرى إلى أوروبا.

ويختتم «النسور» المعسكر الصيفي في القاهرة 3 أغسطس المقبل ثم سيعود إلى الدولة لاستئناف التحضيرات الأخيرة قبل انطلاقة الموسم الذي يدشنه بمواجهة فريق حتا في ملعبه في الجولة الافتتاحية الأولى لدوري أدنوك للمحترفين ثم بطل الدوري شباب الأهلي في الجولة الثانية.

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