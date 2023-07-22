10 صفقات مميزة في «ميركاتو الموسم الجديد»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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رغم أن أغلب أندية دوري أدنوك للمحترفين لم تكمل ملف التعاقدات، خاصة مع اللاعبين الأجانب، حيث لا تزال تواصل نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوفها بلاعبين جدد استعداداً للموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه 18 أغسطس المقبل، إلا أنه يبرز عدد من الصفقات الرسمية التي أعلنت عنها الأندية في «الميركاتو» حتى الآن في انتظار استكمالها لقائمة لاعبيها خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر جماهير أندية المحترفين بترقب بعض الأسماء التي تعاقدت معها الأندية خلال الفترة الماضية لدعم صفوفها الموسم المقبل، وهناك 10 أسماء تعد الأبرز حتى الآن في «الميركاتو» الصيفي والتي تعول عليها الأندية من أجل المنافسة على البطولات.

وتكتمل قائمة اللاعبين الأجانب في أندية العين والنصر والوصل والوحدة والشارقة وعجمان، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بخصوص البعض الذي قد يتم استبداله قبل بداية الموسم وضم عناصر أخرى، فيما لا تزال أندية شباب الأهلي والجزيرة وبني ياس والبطائح والإمارات وخورفكان وحتا تنتظر استكمال ملف الأجانب.

خيمينيز

ويأتي الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز والمنتقل من بني ياس إلى الوصل في مقدمة الصفقات التي أبرمها «الإمبراطور» مبكراً في واحدة من أبرز الصفقات للموسم الجديد في ظل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها اللاعب، وتألقه مع بني ياس على مدار 3 مواسم سابقة، إذ نجح في أن يكون واحداً من أبرز اللاعبين الأجانب في المواسم الماضية.

سيفيروفيتش

كما تعد صفقة الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش واحدة من أبرز الصفقات التي أبرمها الوصل في الميركاتو، إذ يمتلك المهاجم سيرة ذاتية قوية بعدما لعب لعدة أندية شهيرة مثل غراسهوبرز السويسري، وفيورنتينا الإيطالي، وريال سوسيداد الإسباني، وإنتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وغلطة سراي التركي، بينما لعب الموسم الماضي معاراً لنادي سيلتا فيغو الإسباني قبل أن يعود إلى بنفيكا عقب نهاية الموسم المنصرم.

وحصل مهاجم الوصل الجديد على لقب هداف الدوري البرتغالي موسم 2018 - 2019، وساهم في فوز بنفيكا بلقب الدوري، إلى جانب حصوله على لقب هداف الدوري الأوروبي عام 2019، وأفضل لاعب في سويسرا في العام نفسه،

ويمتلك سيفيروفيتش مسيرة مميزة على المستوى الدولي مع منتخب بلاده كونه يحتل المركز الخامس في تاريخ الهدافين التاريخيين لمنتخب سويسرا بإحرازه 25 هدفاً.

كاكو

ونجح العين في الحصول على خدمات لاعب مميز بعدما ضم الساحر الباراغواياني اليخاندرو روميرو الشهير بـ«كاكو» لاعب التعاون السعودي السابق، إذ يعد أحد اللاعبين الذين تألقوا مع التعاون في الدوري السعودي، وينتظر أن يكون إحدى الصفقات المهمة في صفوف «الزعيم» لما يملكه من مهارات وإمكانات كبيرة، وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية عندما لعب في نيويورك ريد بولز الأمريكي وفيورنتينا الإيطالي، ولعب لأندية فلومينينسي وفاسكو دي غاما البرازيليين، قبل تجربته الأخيرة مع التعاون السعودي.

نيسكينز كيبانو

وتبرز صفقة الكونغولي نيسكينز كيبانو مع الجزيرة والذي تعاقد معه النادي قادماً من فولهام الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وهو الذي بدأ مشواره مع الكرة بفرق الناشئين في باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض تجارب في أندية فرنسية وبلجيكية وإنجليزية عدة، إذ لعب في الدوري البلجيكي مع ناديي شارلروا وجينك، وانتقل إلى صفوف فولهام في 2016 وساهم في فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» في موسم 2021 - 2022 وعودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب لميدلسبروه معاراً لمدة 3 أشهر في موسم 2020 - 2021.

وعلى المستوى الدولي لعب كيبانو في منتخبات المراحل السنية لفرنسا، ولكنه فضل تمثيل منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية على مستوى المنتخب الأول منذ 2014.

فراس بلعربي

حظيت صفقة تعاقد الشارقة مع نجم عجمان السابق فراس بلعربي بردود أفعال كبيرة بعد انتقال النجم التونسي من صفوف «البرتقالي» إلى «الشارقة».

ويعتبر بلعربي من أفضل لاعبي الوسط المهاجم الموسمين الأخيرين، حيث ساهم بصورة كبيرة بفضل قدراته الهائلة في نتائج جيدة لفريق عجمان، وشارك في الموسم الأخير في كل مباريات الدوري بـ 26 مباراة، ونجح في تسجيل 12 هدفاً وصناعة 11، وهو عدد أكثر من نصف إجمالي أهداف فريقه خلال الموسم، بجانب صناعته 39 فرصة محققة و61 مراوغة ناجحة.

اليخاندرو بوزويلو

يعول الجزيرة على لاعب خط الوسط الإسباني اليخاندرو بوزويلو القادم من قونيا سبور التركي، إذ بدأ مسيرته مع ريال بيتيس الإسباني، ثم انتقل إلى سوانسي الإنجليزي عام 2013، قبل أن يعود إلى إسبانيا مجدداً عبر بوابة رايو فاييكانو. وتعد محطة جينك البلجيكي واحدة من أهم محطات بوزويلو خلال مسيرته، حيث لعب لجينك في الفترة من 2015 إلى 2019 وتألق بشكل كبير مع النادي، قبل أن ينتقل للعب في الدوري الأمريكي مع فريقي تورنتو وميامي بين عامي 2019 و2023، فيما لعب الموسم الماضي مع قونيا سبور التركي.

جوانكا

تعد صفقة انضمام لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى صفوف الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، واحدة من الصفقات المميزة للعنابي استعداداً للموسم الجديد، إذ يعود اللاعب لخوض تجربة ثانية في دوري المحترفين الإماراتي بعدما خاض تجربة ناجحة مع العين موسم 2021 - 2022، وأحرز معه لقب دوري المحترفين.

كيفن أغوديلو

وضم النصر الكولومبي الشاب كيفن أغوديلو قادماً من سبيتزيا الإيطالي، في واحدة من الصفقات التي يتوقع بروزها في الموسم الجديد؛ نظراً لموهبة لاعب خط الوسط الذي ساهم في بقاء فريقه في الدوري الإيطالي. وبدأ أغوديلو مسيرته مع بوجوتا إف سي الكولومبي قبل أن ينتقل لصفوف أتلتيكو عويلا في 2018، وانتقل اللاعب للاحتراف في إيطاليا في 2019 عن طريق نادي جنوى، وسبق أن تمت إعارته إلى فيورنتينا عام 2020، ثم أعير إلى سبيتزيا قبل أن يحط الرحال في صفوف «العميد».

يونغ وو بارك

نجح العين في ضم اللاعب الكوري الجنوبي يونغ وو بارك لاعب خط وسط نادي أولسان هيونداي الكوري السابق، استكمالاً للصفقات المميزة التي أبرمها العين لينضم للثنائي الجديد في قلعة «الزعيم» كاكو وعمير أتزيلي، إذ سبق لبارك الذي يبلغ من العمر 29 عاماً أن توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الكوري الجنوبي الموسم الأخير.

يونغ وو بارك يحمل قميص العين |من المصدر

وضم شباب الأهلي الدولي مؤنس دبور قادماً من نادي هوفنهايم الألماني في صفقة يعول عليها «الفرسان» كثيراً، حيث خاض اللاعب عدداً من التجارب الاحترافية في مسيرته أبرزها رد بول سالزبورغ النمساوي، قبل انتقاله إلى غراسهوبرز النمساوي على سبيل الإعارة عام 2017، ثم لعب لمدة عامين مع إشبيلية الإسباني قبل الانتقال إلى هوفنهايم عام 2020 الذي استمر بين صفوفه حتى انتقاله إلى شباب الأهلي.

من جانبه، توقع حسين المصعبي وكيل اللاعبين إبرام الأندية لصفقات جيدة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن بعض الأندية لم تكشف عن كل أوراقها، رغم التأخر بعض الشيء في التعاقدات، خاصة وأنه يتبقى أقل من شهر على انطلاقة الدوري في موسمه الجديد. وقال: «بعض الصفقات تتميز بجودة اللاعبين، وهناك العديد من العناصر الجديدة التي تمتلك قدرات جيدة للغاية ويتوقع لها البروز مع أنديتها».

وأضاف أن العين والوصل والنصر عملت بشكل جيد خلال الميركاتو الصيفي، لافتاً إلى أن صفقة كاكو لاعب العين الجديد والسويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم الوصل تعدان من أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الحالية، مشيراً إلى أن الأندية أيضاً اعتادت إجراء تغييرات قبل غلق باب الانتقالات بحسب تقييمها للاعبين الجدد قبل انطلاق الموسم، معرباً عن أمنياته أن يشهد الموسم المقبل أداء فنياً قوياً من جميع الأندية.

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