الوحدة وأهلي طرابلس ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقى اليوم فريق الوحدة مع أهلي طرابلس الليبي في مواجهة ودية ضمن معسكره في السعودية، وتعد المباراة بروفة أخيرة لـ «العنابي» قبل المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم التي تنطلق الخميس المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بمشاركة 16 فريقاً.

ويلعب الوحدة في المجموعة الرابعة، ويستهل مبارياته في البطولة بمواجهة الجمعة ، ثم يلعب مع شباب بلوزداد 31 الجاري ، ويختتم دور المجموعات بلقاء الرجاء المغربي 3 أغسطس المقبل.

وكانت بعثة الوحدة وصلت إلى أبها، أمس، وضمت 28 لاعباً، لبدء معسكر أخير استعداداً للبطولة العربية، بعد رحلة إعداد في صربيا، خاض خلالها مباراتين وديتين تعادل مع دسيتش المونتنيغري 1-1، وفاز على نوفي بازار الصربي 2 - 1.

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