52 لاعباً تحت مجهر بينتو في النمسا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بدأ اتحاد الكرة التنسيق مع الأندية المشاركة في معسكرات خارجية، من أجل تسهيل مهمة انضمام لاعبيها المختارين للمنتخبين الأول والأولمبي، إلى معسكر المنتخبين المقام في النمسا خلال الفترة من 28 الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، حيث سيتم سفر اللاعبين من معسكرات أنديتها إلى النمسا مباشرة، وسيكون 52 لاعباً من المنتخبين تحت مجهر المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي تولى مهمة تدريب «الأبيض».

وحرص اتحاد الكرة على إقامة معسكر المنتخبين الأول والأولمبي في النمسا لإتاحة الفرصة للبرتغالي باولو بينتو، وجهازه الفني لمتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي ورصد أدائهم للتركيز على اللاعبين الذين سيتم ضمهم لاحقاً لصفوف «الأبيض» في تحديات الفترة المقبلة، بحيث يضم المنتخب الأول عناصر الخبرة بجانب الشباب الذين يعتبرون مستقبل كرة الإمارات.

ومن المقرر أن يتوجه الثنائي ياسر سالم مدير المنتخب ومحمد إبراهيم إداري الفريق، إلى النمسا قبل موعد انطلاق المعسكر من أجل الترتيب لاستقبال اللاعبين عند انضمامهم للمعسكر الذي يهدف إلى تعريف الجهاز الفني الجديد لـ «الأبيض» بكل العناصر الموهوبة سواء من المنتخب الأول أم الأولمبي حتى يستطيع اختيار التوليفة المناسبة التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن المنتخب الأولمبي يضم العديد من العناصر الموهوبة والتي نالت فرصة اللعب في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة مطلع العام المقبل، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.

يذكر أن قائمة المنتخبين الأول والأولمبي خلت من لاعبي الوحدة لمشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، في المملكة العربية السعودية.

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