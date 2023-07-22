كلباء يكسب لجوتومير بـ «هاتريك» باروت

المصدر: دبي - علي الظاهري

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فاز فريق اتحاد كلباء على لجوتومير السلوفيني بثلاثة أهداف دون مقابل في مستهل تجارب الفريق بمعسكر سلوفينيا، وتألق فهد باروت مسجلاً الـ «هاتريك»، ويعتبر اللاعب من الوجوه الواعدة في صفوف «النمور» وتم تجديد عقده في الفترة الأخيرة بجانب مجموعة من اللاعبين الشباب.

ويخوض كلباء 3 مباريات ودية في سلوفينيا ستشهد غياب الثنائي عبدالسلام محمد وأحمد عامر، لاستدعائهما لمعسكر المنتخب الأول في النمسا وياسر حسن ووليد راشد وسلطان عادل لانضمامهم لمعسكر منتخبنا الأولمبي بالمعسكر.

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