بني ياس يفوز بالودية الثانية في معسكر المجر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز بني ياس على فريق فيسبريم المجري 2 - 1 في المباراة الودية الثانية، التي خاضها «السماوي»، بمعسكره في المجر، وسجل الهدفين فواز عوانة ومحمد كمعس وشهدت المباراة بعض التعديلات، التي أجراها السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الفريق على التشكيلة الأساسية عن الودية الأولى، كما شارك فيها الوافدان الحارس عبد الله سلطان وخلف الحوسني، إضافة إلى سهيل النوبي.

وكان بني ياسقد تعادل في الودية الأولى 1-1 أمام فريق زلات مورافيتش السلوفاكي، ويستعد «السماوي» لخوض ثلاث مباريات ودية أخرى مع فرق غايور إيتو المجري، وسلوفان غالانتا السلوفاكي، ويختتم المعسكر بمواجهة الغرافة القطري يوم 30 الجاري.

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