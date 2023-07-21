إسماعيل الحمادي.. جناح «الصقور» للتحليق عالياً

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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راهن نادي الإمارات على الجناح إسماعيل الحمادي، لقيادة «الصقور» إلى التحليق عالياً في الموسم الجديد بعد أن نجح في كسب تعاقده بعد منافسة مع عدة أندية.

وشكلت صفقة الحمادي، إضافة كبيرة للفريق، وتفاعل جمهور النادي معها خاصة أن الحمادي يعتبر النجم الأبرز والإسم الأكبر في سوق الميركاتو الصيفي، لما يتمتع به من موهبة وخبرة طويلة في الملاعب.

وتعتبر محطة «الصقور» الثالثة لإسماعيل الحمادي بعد مشواره الأول مع شباب الأهلي الذي بدأ معه عام 2007 في رحلة حافلة بالنجاحات، امتدت حتى يناير 2021 والذي انتقل فيه إلى محطته الثانية خورفكان ليحقق نجاحاً لافتاً معه ليكون نادي الإمارات وجهته الثالثة بعقد يمتد لموسم واحد. وخلال مشواره في دوري المحترفين الذي استمر 15 نسخة سابقة، شارك الحمادي في 283 مباراة بعدد دقائق لعب 19316 دقيقة، وأحرز 43 هدفاً، ونسبة لتميز مستواه ظل دائم التواجد في المنتخبات، خاصة المنتخب الأول الذي ارتدى شارة قيادته في بعض المواجهات الدولية وظل من ضمن أبرز عناصره في سنوات سابقة.

ورحب هادف سيف مدير فريق الإمارات، بانضمام إسماعيل الحمادي إلى «الصقور»، وقال: الحمادي لاعب مميز ومعروف بقدراته العالية، وهو صفقة مميزة، وسيقدم الإضافة الفنية المطلوبة، وأن وجوده يدعم اللاعبين الشباب فيما أكد إسماعيل الحمادي رغبته في تقديم تجربة جيدة مع ناديه الجديد، وقال إنه يأمل مع زملائه اللاعبين تحقيق كافة طموحات النادي وإسعاد جماهيره في الموسم الحالي، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده حتى يكون على قدر التحدي.

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