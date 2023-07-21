26 لاعباً بقائمة «الأبيض» في معسكر النمسا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة قائمتي المنتخبين الأول والأولمبي لمعسكر النمسا، الذي سيقام في الفترة من 28 الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية المقبل، وتضم 26 لاعباً في كل منتخب، وحرص اتحاد الكرة على إقامة معسكري المنتخبين في المنطقة نفسها حتى يتمكن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة البرتغالي باولو بينتو من متابعة الحصص التدريبية للمنتخب الأولمبي ومراقبة أداء اللاعبين الذين سيتم ضمهم لاحقاً لصفوف «الأبيض».

وتضم قائمة المنتخب الأول بقيادة البرتغالي باولو بينتو كلاً من: خالد عيسى، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان «العين» علي خصيف، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت «الجزيرة» عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد، ماجد سرور «الشارقة» عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما «الوصل» وليد عباس، يحيى الغساني «شباب الأهلي» عبدالسلام محمد، أحمد عامر «كلباء» بلال يوسف «عجمان».

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الإسباني دينس سيلفا كلاً من: أحمد فوزي، أحمد محمود، محمد الوافي، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة» عيسى خلفان، محمد عباس «العين» خالد توحيد، مايد سعيد الكاس، حمد فهد «الشارقة» وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «كلباء» مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر» سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي» عبدالله عبدالعزيز «عجمان» عبدالله الحمادي «الظفرة» حمد المقبالي «الفجيرة» حمدان العامري «حتا» فهد بدر «الإمارات».

ويستعد المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا في الدوحة ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بالصين

من ناحية أخرى، حافظ منتخبنا الأول «الأبيض» على موقعه في تصنيف «فيفا»، مستمراً في المركز 72 عالمياً برصيد 1336 نقطة، والثامن آسيوياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز